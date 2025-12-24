WWE | Bayley fa un regalo inusuale alla sua compagna Lyra

Le Superstar della WWE stanno festeggiando le festività natalizie come tanti altri. La compagnia ha concesso loro una settimana di pausa, dato che i loro show sono preregistrati . Bayley si è presa una pausa dal tour, quindi non ha visto Lyra Valkyria, ma The Hugger ha fatto in modo che Lyra potesse vederla. Bayley, come tanti altri, si sta immergendo nello spirito natalizio scambiandosi regali. Detto questo, ha un modo davvero unico di diffondere la sua allegria. Lyra Valkyria ha pubblicato sui social media un piccolo aggiornamento natalizio. Ha rivelato il regalo che Bayley le ha fatto: un cartonato a grandezza naturale dell’ex campionessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

