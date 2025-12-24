WRC – Amaury Molle torna nel WRC2 con Delta Rally

Il campione belga RGT 2023 al via del Rallye Monte-Carlo con la Škoda Fabia RS Rally2 e il navigatore Alex Dubois. Ora, con l’approdo nel WRC2 e una vettura di vertice come la Fabia RS Rally2, Molle è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Continua a prendere forma il WRC2, che si . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

WRC3 – Amaury Molle inizierà la sua stagione al Monte - Non solo Thierry Neuville nel WRC e Guillarme De Mevius nel WRC2, il Belgio avrà un nuovo rappresentante anche nel WRC3. rallyssimo.it

Molle, consigli da Ingram per Zlin - Amaury Molle tornerà a correre nel FIA ERC3 Junior Championship in occasione del Barum Czech Rally Zlín (16- eurosport.it