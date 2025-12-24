WhatsApp l’Antitrust | Meta sospenda l’esclusione Chatbot IA ai concorrenti La reazione | Decisione infondata

24 dic 2025

Roma, 24 dicembre 2025 – L'Antitrust ha imposto a Meta la sospensione delle condizioni che escludono i concorrenti dalla  Chatbot AI di WhatsApp Business. Secondo il Garante della concorrenza, "la condotta di Meta sembra avere natura abusiva, perché suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di Chatbot AI, a danno dei consumatori e del mercato ". Immediata la risposta dell’azienda: “ Decisione infondata, faremo ricorso ”.  Sono giorni difficili per il mercato. In questi giorni, l’Autorità Garante ha imposto due sanzioni per “abuso di posizione dominante” per  Ryanair  ed Apple. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - WhatsApp, l’Antitrust: “Meta sospenda l’esclusione Chatbot IA ai concorrenti”. La reazione: “Decisione infondata”

