Wall friction trend gli oggetti sfidano il muro e la fisica con l' ultimo fenomeno virale
Il fenomeno virale Wall Friction Trend mette alla prova la fisica e la percezione degli oggetti che sfidano il muro. Come l’iconica installazione di Maurizio Cattelan, “Comedian”, anche questa tendenza invita a riflettere sul rapporto tra arte, spazio e materiali, offrendo un’interessante interpretazione delle dinamiche tra oggetto e superficie. Un modo nuovo per esplorare le possibilità di interazione nel contesto quotidiano e artistico.
Dimenticare la celebre installazione di Maurizio Cattelan "Comedian" - una banana attaccata al muro con del nastro adesivo argentato - è quasi impossibile. L'opera d'arte fece discutere in tutto il mondo e è diventata uno degli esempi più iconici dell'arte contemporanea ma oggi, a distanza di sei anni, c'è chi è andato oltre. Sui social network, infatti, non serve più il nastro adesivo per impressionare, basta il wall friction, l'ultimo fenomeno virale che sta dilagando su TikTok e sfida le leggi della fisica. Come? Basta scegliere un muro, prendere un oggetto qualsiasi e provare a fissarlo sulla parete senza colla e senza nastro adesivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
