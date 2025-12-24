Il fenomeno virale Wall Friction Trend mette alla prova la fisica e la percezione degli oggetti che sfidano il muro. Come l’iconica installazione di Maurizio Cattelan, “Comedian”, anche questa tendenza invita a riflettere sul rapporto tra arte, spazio e materiali, offrendo un’interessante interpretazione delle dinamiche tra oggetto e superficie. Un modo nuovo per esplorare le possibilità di interazione nel contesto quotidiano e artistico.

Dimenticare la celebre installazione di Maurizio Cattelan "Comedian" - una banana attaccata al muro con del nastro adesivo argentato - è quasi impossibile. L'opera d'arte fece discutere in tutto il mondo e è diventata uno degli esempi più iconici dell'arte contemporanea ma oggi, a distanza di sei anni, c'è chi è andato oltre. Sui social network, infatti, non serve più il nastro adesivo per impressionare, basta il wall friction, l'ultimo fenomeno virale che sta dilagando su TikTok e sfida le leggi della fisica. Come? Basta scegliere un muro, prendere un oggetto qualsiasi e provare a fissarlo sulla parete senza colla e senza nastro adesivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wall friction trend, gli oggetti sfidano il muro (e la fisica) con l'ultimo fenomeno virale

Leggi anche: Medicube, il fenomeno virale della K Beauty

Leggi anche: Napoli Juve, Spalletti deve invertire l’ultimo trend: da quante partite i bianconeri non battono gli azzurri. Il dato parla chiaro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’ultimo trend è la wall friction: appendere al muro senza colla; Wall friction trend, gli oggetti sfidano il muro (e la fisica) con l'ultimo fenomeno virale; Cos’è la yellow font theory, trend che racconta la fragilità emotiva.

Wall friction trend, gli oggetti sfidano il muro (e la fisica) con l'ultimo fenomeno virale - Dai muri di casa ai feed di TikTok, il wall friction è l'ultima tendenza virale che trasforma oggetti comuni in esperimenti di fisica ... ilgiornale.it