Vuole entrare con la forza alla Cooss I dipendenti si barricano | arrestato

Un giovane pachistano rifugiato politico, già protagonista di episodi di vandalismo alla stazione ferroviaria, ha tentato di entrare con la forza presso la Cooss. I dipendenti, per tutelarsi, si sono barricati, portando all'arresto dell’uomo. L’episodio ripropone le tensioni legate alla presenza di rifugiati e alle misure di sicurezza in ambito lavorativo.

E' tornato a colpire il 25enne pachistano rifugiato politico che nei mesi scorsi aveva spaccato la biglietteria della stazione ferroviaria. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi lo hanno arrestato in flagranza, per danneggiamento e atti persecutori. Si tratta di un giovane già noto alle forze dell'ordine e alle cronache per numerosi atti di vandalismo, tra i quali il danneggiamento della biglietteria della stazione ferroviaria di Jesi il 6 settembre scorso. Nella tarda mattinata di ieri se l'è presa di nuovo con il personale della Cooperativa Cooss Marche (servizi di assistenza stranieri) dove l'uomo si era recato con fare minaccioso, pretendendo di accedere ancora ai servizi di cui ha usufruito in passato.

