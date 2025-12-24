Vortice polare sull’Italia Natale con pioggia e vento gelido e peggiorerà ancora
La Vigilia di Natale 2024 ha portato un deciso cambio di scenario meteorologico in tutta Italia. Una perturbazione proveniente dall’Atlantico ha investito il paese con precipitazioni abbondanti, raffiche violente e nevicate sulle montagne. Gli esperti mettono in guardia: nei prossimi giorni potrebbe arrivare aria ancora più gelida a causa di un indebolimento del vortice polare. A Trieste la celebre bora ha soffiato con raffiche record di 109 kmh già dalle prime ore del mattino, con previsioni di ulteriore intensificazione fino a 120 kmh nel pomeriggio. Il vento impetuoso ha causato i primi danni in città e nell’area circostante: cancellate divelte nel capoluogo, alberi abbattuti in diverse località come Fiumicello Villa Vicentina e Duino-Aurisina. 🔗 Leggi su Cultweb.it
