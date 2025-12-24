La Vigilia di Natale 2024 ha portato un deciso cambio di scenario meteorologico in tutta Italia. Una perturbazione proveniente dall’Atlantico ha investito il paese con precipitazioni abbondanti, raffiche violente e nevicate sulle montagne. Gli esperti mettono in guardia: nei prossimi giorni potrebbe arrivare aria ancora più gelida a causa di un indebolimento del vortice polare. A Trieste la celebre bora ha soffiato con raffiche record di 109 kmh già dalle prime ore del mattino, con previsioni di ulteriore intensificazione fino a 120 kmh nel pomeriggio. Il vento impetuoso ha causato i primi danni in città e nell’area circostante: cancellate divelte nel capoluogo, alberi abbattuti in diverse località come Fiumicello Villa Vicentina e Duino-Aurisina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vortice polare sull'Italia, Natale con pioggia e vento gelido (e peggiorerà ancora)

Meteo, arriva il vortice polare: vento gelido e pioggia sul Natale. Convocata l'unità di crisi

Meteo, arriva il vortice polare: vento gelido e pioggia sul Natale. Convocata a Roma l'unità di crisi della Protezione civile

