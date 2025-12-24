Von der Leyen non la chiama censura ma pre-bunking Orwell
L'Unione Europea non è più al servizio dei cittadini; al contrario, li governa, decidendo quali opinioni sono accettabili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Due voti di censura inutili contro Ursula von der Leyen
Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen
Tensioni sul Mercosur, slitta la firma: il pressing di Lula che chiama Meloni; L’Europa chiama, i campi rispondono; Autonomia strategica L’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen; “Il disprezzo di Trump per l’Europa? C’è qualcosa di molto politico”.
Autonomia strategicaL’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen - La presidente della Commissione sostiene che l’Unione deve puntare su autonomia energetica capacità militari e coesione politica per evitare l’irrilevanza geopolitica ... linkiesta.it
Tensioni sul Mercosur, slitta la firma: il pressing di Lula che chiama Meloni - A comunicarlo a tarda sera ai leader presenti al Consiglio Europeo è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. msn.com
Von der Leyen chiama Meloni dopo incontro con Trump/ “Buon colloquio, missione in Usa positiva” - Ursula von der Leyen chiama la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con Donald Trump a Washington: "Buon colloquio, missione in Usa positiva". ilsussidiario.net
Non la Russia, non la Cina, non gli Usa, per l'Europa il più grande pericolo si chiama Ursula von der Leyen. #FermateUrsula x.com
Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha recentemente benedetto il riarmo che si sta realizzando in Italia e nel resto dell'Europa, secondo il folle e manicomiale piano della signora von der Leyen, vestale dei mercati apatridi e sacerdotessa - facebook.com facebook
