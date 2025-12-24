Von der Leyen | ‘dal 2022 forniti a Kiev aiuti per 193 miliardi di euro’
''Abbiamo già fornito all'Ucraina 193 miliardi di euro in supporto finanziario, militare e umanitario''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Von der Leyen: altri 6 miliardi di euro a Kiev
Leggi anche: Von der Leyen, il piano per dare 90 miliardi di euro a Kiev
Autonomia strategicaL’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen - La presidente della Commissione sostiene che l’Unione deve puntare su autonomia energetica capacità militari e coesione politica per evitare l’irrilevanza geopolitica ... linkiesta.it
Ursula Von der Leyen lancia una stoccata a Donald Trump: "Europa, è giunto il momento" - Ursula Von der Leyen sfida Donald Trump: l’Europa deve conquistare l’indipendenza strategica tra sicurezza, energia e difesa. notizie.it
Strasburgo, von der Leyen confermata presidente della Commissione europea - Meloni: 'il no a Ursula nel merito e nel metodo' «Fratelli d'Italia ha deciso di non votare» per la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea, rimanendo «coerente con ... lastampa.it
Von Der Leyen: "La sicurezza dell’Artico rimane la priorità dell’Unione Europea" Il 22 dicembre, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che la sicurezza dell’Artico rimane una priorità per l’Unione Europea. L’UE, ha agg - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.