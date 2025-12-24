Voltone Savini e fontana di piazza del Popolo LpR | Dopo una lunga battaglia partono i restauri
Il 30 luglio 2022 era stato Gianfranco Spadoni, vice presidente di Lista per Ravenna, a sollevare il problema: “Dimenticato il voltone Gaetano Savini. Corridoio poco decoroso”. Il 14 settembre seguente fu il consigliere Alvaro Ancisi a presentare l’interrogazione al sindaco intitolata: “Vergogna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Un progetto per il restauro del Voltone del Savini: come rinasceranno gli affreschi ottocenteschi
Leggi anche: Capodanno 2026, la notte più lunga dell’anno in piazza del Popolo: "Appuntamento atteso che riproponiamo"
Voltone Savini e fontana di piazza del Popolo: via al restauro dopo anni di degrado - Dopo anni di segnalazioni, interrogazioni e rinvii, il Voltone Savini e la fontana di piazza del Popolo saranno finalmente restaurati. ravennawebtv.it
"Il Voltone Savini in balìa del degrado" - Ancisi: "Il sindaco intervenga" Gaetano Savini, ravennate, di cui il 13 marzo 2017 si è ... ilrestodelcarlino.it
Il voltone fra le piazze L’unico punto dove gira sempre l’aria - L’idea di inserire una targa nel “voltone” fra piazza del Popolo e piazza Garibaldi nacque, su mia proposta, in seno alla sezione ravennate di Italia Nostra, l’associazione sciolta alcuni anni fa e ... ilrestodelcarlino.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.