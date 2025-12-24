Volley Bergamo Veneziani | Parisi addio? Unica soluzione per svoltare Sogno di vincere un trofeo nell’Arena
Bergamo. “Una partita così la sognavamo da tempo”. Andrea Veneziani, presidente del Volley Bergamo 1991, è raggiante dopo la vittoria per 3-0 contro Busto Arsizio, la prima nella storia rossoblù alla ChorusLife Arena dopo quattro sconfitte, ma soprattutto la prima dopo la separazione con coach Carlo Parisi arrivata nella giornata di domenica dopo la sconfitta di San Giovanni in Marignano. “Visto il periodo, era davvero importante giocare come abbiamo fatto, andando oltre gli errori. È stata una bella partita in una fase tosta. E poi vincere qui è unico”. leggi anche. Pallavolo La prima vittoria all’Arena! Il Volley Bergamo infiamma ChorusLife nella prima di Cervellin: 3-0 a Busto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
