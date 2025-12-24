voglio una yuasa battery con lo spirito giusto

L’uscita dal campo a mani vuote nella sfida contro Milano è stata l’ennesima occasione persa da parte della Yuasa Battery Grottazzolina che solo parzialmente, nel corso della gara, ha avuto l’occasione di mettere in difficoltà l’ Allianza. Proprio da questa analisi parte coach Massimiliano Ortenzi anche in chiave dei prossimi impegni considerando che non ci saranno soste rilevanti a Natale e Capodanno. "Milano ha spinto forte al servizio sia all’inizio che alla fine. La nostra è stata una partenza difficile ma ci siamo rimessi in gara piazzando dei singoli break. Nel secondo siamo stati in gara senza mai concretizzare le situazioni di break point, tra l’altro con la difesa in mano per il 24 pari, ma abbiamo fatto confusione in ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

