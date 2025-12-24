Quando fu eletto Papa Francesco, e per la prima volta sentii parlare di inclusione e ascolto, mi sentii davvero sollevata», ha raccontato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vladimir Luxuria: «Da ragazzina confessai la mia vera natura a un prete, lui mi disse che avrei dovuto reprimere me stessa. Ho ritrovato la fede grazie a Papa Francesco»

Leggi anche: “Mi spaventano malattia e sofferenza non la morte. Prima di morire mio padre ci disse ‘ questa è la mia ultima sera’. Dico grazie anche agli italiani che non mi amano”: parla Emanuele Filiberto

Leggi anche: Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini, concorrente del suo reality: “Disse no a un ragazzo perché irrispettoso”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini: “Era un raggio di sole” - Vladimir Luxuria ricorda così Pamela Genini, la 29enne brutalmente uccisa dal compagno a Milano. dilei.it

Pamela Genini è la seconda donna morta dopo il reality di Vladimir Luxuria, prima del femminicidio un incidente misterioso - Due morti dopo L’Isola di Adamo ed Eva: il dolore di Vladimir Luxuria per Pamela Genini e il ricordo di Polina Kochelenko (getty) Pamela Genini, uccisa a Milano con 24 coltellate, non era una ... alfemminile.com

"Troppo buona, si è fidata di quel mostro". Il ricordo di Luxuria su Pamela Genini - La 29enne originaria di Strozza aveva partecipato al reality L'Isola di Adamo ed Eva e per questa ragione Luxuria la conosceva. ilgiornale.it

Vladimir Luxuria rompe il silenzio sul caso che sta infiammando i social network e sceglie un angolo inaspettato - facebook.com facebook

Vladimir Luxuria: "La Stampa è l'identità culturale di Torino e bisogna difenderla" x.com