Viva l’Europa che è ancora al fianco dell’Ucraina E buon Natale

L’Unione europea continua a sostenere l’Ucraina, anche attraverso misure che coinvolgono asset russi, nonostante le sfide iniziali. Questo impegno testimonia la volontà di mantenere una posizione stabile e responsabile nel contesto geopolitico attuale. In un periodo di complessità, è importante riconoscere il ruolo dell’Europa nel supporto alla sovranità ucraina. Buon Natale, con l’auspicio di un futuro di pace e stabilità.

Al direttore - In effetti, in un primo momento, la rinuncia a utilizzare gli asset russi per finanziare l'Ucraina era parsa una netta sconfitta, addirittura esiziale, per l'Unione europea. La Russia, al contrario, appariva come la vincitrice gongolante che si godeva la mancanza di coraggio europeo, mentre Trump sembrava colui che poteva puntare il dito e dire io ve l'avevo detto. Eppure, ora dopo ora, quel che pare rimanere dell'accordo non è la presunta resa dell'Ue, ma il colpo di reni che l'ha condotta a ricorrere al debito comune per garantire a Kyiv 90 miliardi di euro. In quanti allora avrebbero scommesso sulla possibilità che l'Ue potesse un giorno emettere debito comune per 90 miliardi a sostegno dell'Ucraina? Probabilmente nessuno.

