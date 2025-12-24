Vittorio Sgarbi sbotta | Basta illazioni calunniose sulla mia salute le nozze abbiamo deciso io e Sabrina di rinviarle Mia figlia Evelina nel mio testamento? Mi tocco le parti basse
Nozze congelate in attesa di perizia. Il Natale di Vittorio Sgarbi post ricovero da depressione acuta è delicatissimo. La causa intentata dalla figlia Evelina a settembre scorso, dovuta al sospetto che suo padre non sia più in grado di gestire in autonomia le sue scelte personali ed economiche, è stata in parte rigettata dal tribunale civile di Roma. La giudice Scorza ha deciso che Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno per le scelte quotidiane, ma che servirà una perizia medica per le decisioni straordinarie, quindi per matrimonio ed eventuali decisioni di eredità. Sarà infatti la psicologa e psicoterapeuta Lili Romeo, ad accertare le condizioni psicologiche e cognitive del critico d’arte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sabrina Colle rompe il silenzio e replica a Evelina Sgarbi: “Ho deciso di dedicare la mia esistenza a Vittorio. Io sfruttatrice? Farò ricorso alla legge”
Leggi anche: Sgarbi attacca la figlia Evelina: “Voglio essere lasciato in pace. Nessuno può più sostenere illazioni sulla mia salute”
Vittorio Sgarbi sbotta: “Basta illazioni calunniose sulla mia salute, le nozze abbiamo deciso io e Sabrina di rinviarle. Mia figlia Evelina nel mio testamento? Mi tocco le ... - Il critico d'arte commenta la decisione del tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di un amministratore di sostegno ... ilfattoquotidiano.it
Vittorio Sgarbi: «Basta illazioni su di me, l'ha capito anche la giudice. Mia figlia Evelina invitata a Natale? Le feste non mi piacciono» - Insieme avevamo già deciso di rinviare le nozze». msn.com
Vittorio Sgarbi rompe il silenzio e “parla” del suo testamento - Il critico d'arte ha rotto il silenzio e ha affrontato il tema su sua figlia. newsmondo.it
Vittorio Sgarbi, che regalo vorrebbe per Natale «Essere lasciato in pace». Non sarà che adesso ci ripensa Quello del tribunale civile è un discreto assist per uno scapolo: nozze congelate in attesa di perizia. «Non mi sembra questo il punto più rilevante di q - facebook.com facebook
Vittorio Sgarbi, la compagna Sabrina Colle: “Denuncio sua figlia Evelina per le accuse infondate” x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.