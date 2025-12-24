Nozze congelate in attesa di perizia. Il Natale di Vittorio Sgarbi post ricovero da depressione acuta è delicatissimo. La causa intentata dalla figlia Evelina a settembre scorso, dovuta al sospetto che suo padre non sia più in grado di gestire in autonomia le sue scelte personali ed economiche, è stata in parte rigettata dal tribunale civile di Roma. La giudice Scorza ha deciso che Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno per le scelte quotidiane, ma che servirà una perizia medica per le decisioni straordinarie, quindi per matrimonio ed eventuali decisioni di eredità. Sarà infatti la psicologa e psicoterapeuta Lili Romeo, ad accertare le condizioni psicologiche e cognitive del critico d’arte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi sbotta: "Basta illazioni calunniose sulla mia salute, le nozze abbiamo deciso io e Sabrina di rinviarle. Mia figlia Evelina nel mio testamento? Mi tocco le parti basse"

