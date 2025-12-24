Vittorio Sgarbi rompe il silenzio | clamoroso sul testamento
La decisione del giudice del Tribunale di Roma di disporre una perizia medica su Vittorio Sgarbi, pur senza affiancargli un amministratore di sostegno, ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di salute del critico d’arte. Dopo le dichiarazioni della figlia Evelina, Sgarbi ha scelto di intervenire direttamente, affidando la propria versione a un’intervista al Corriere della Sera. “Basta illazioni”, la risposta alle polemiche. Sgarbi ha espresso in modo netto il suo stato d’animo, chiedendo di essere lasciato fuori da ulteriori speculazioni. “ Che regalo voglio per Natale? Essere lasciato in pace ”, ha dichiarato, commentando la decisione del giudice di approfondire il tema della sua autonomia nelle scelte straordinarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
