La decisione del giudice del Tribunale di Roma di disporre una perizia medica su Vittorio Sgarbi, pur senza affiancargli un amministratore di sostegno, ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di salute del critico d’arte. Dopo le dichiarazioni della figlia Evelina, Sgarbi ha scelto di intervenire direttamente, affidando la propria versione a un’intervista al Corriere della Sera. “Basta illazioni”, la risposta alle polemiche. Sgarbi ha espresso in modo netto il suo stato d’animo, chiedendo di essere lasciato fuori da ulteriori speculazioni. “ Che regalo voglio per Natale? Essere lasciato in pace ”, ha dichiarato, commentando la decisione del giudice di approfondire il tema della sua autonomia nelle scelte straordinarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vittorio Sgarbi rompe il silenzio: clamoroso sul testamento

Leggi anche: Vittorio Sgarbi riappare ad Arpino: rompe il silenzio dopo mesi

Leggi anche: La compagna di Sgarbi rompe il silenzio: "Nessuno ha assistito Vittorio come me"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sgarbi attacca la figlia Evelina: Voglio essere lasciato in pace. Nessuno può più sostenere illazioni sulla mia salute; Sabrina Colle compagna di Vittorio Sgarbi contro Evelina, pronte azioni legali anche contro Mediaset; Che cosa ha detto Usha Vance nella sua prima intervista in veste di Second Lady d'America; Corona replica ad Achille Lauro (e difende Fedez): «Violenza sulle donne? Retorica usata da quelli come te che vanno con le donne sposate».

Vittorio Sgarbi rompe il silenzio e “parla” del suo testamento - Il critico d'arte ha rotto il silenzio e ha affrontato il tema su sua figlia. newsmondo.it