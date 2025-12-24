Vittorio Sgarbi difende Sabrina Colle | Irritata dalle continue manipolazioni della verità

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Sgarbi è sorpreso dalla decisione della giudice ma è comunque ottimista, ci tiene però a difendere la sua compagna, sebbene il matrimonio sarà rimandato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vittorio sgarbi difende sabrina colle irritata dalle continue manipolazioni della verit224

© Ildifforme.it - Vittorio Sgarbi difende Sabrina Colle: “Irritata dalle continue manipolazioni della verità”

Leggi anche: Sabrina Colle difende Vittorio Sgarbi con una lettera a La Volta Buona

Leggi anche: Vittorio Sgarbi, le dure parole della figlia Evelina contro Sabrina Colle: “Lei non mi piace”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sgarbi, la compagna Sabrina Colle pronta a denunciare Evelina e Mediaset; Corona replica ad Achille Lauro (e difende Fedez): «Violenza sulle donne? Retorica usata da quelli come te che vanno con le donne sposate»; Sgarbi, colpo di scena: giudice blocca l’amministratore e apre l’inchiesta su nozze e testamento.

vittorio sgarbi difende sabrinaVittorio Sgarbi sbotta: “Basta illazioni calunniose sulla mia salute, le nozze abbiamo deciso io e Sabrina di rinviarle. Mia figlia Evelina nel mio testamento? Mi tocco le ... - Il critico d'arte commenta la decisione del tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di un amministratore di sostegno ... ilfattoquotidiano.it

vittorio sgarbi difende sabrinaVittorio Sgarbi tuona contro la figlia Evelina, dal matrimonio allo stato mentale: "Si preoccupi del suo" - Nuovo attacco da parte di Vittorio Sgarbi alla figlia Evelina: il commento sul matrimonio con Sabrina Colle "congelato" e la frase sullo stato mentale ... virgilio.it

vittorio sgarbi difende sabrinaSabrina Colle compagna di Vittorio Sgarbi contro Evelina, pronte azioni legali anche contro Mediaset - Sabrina Colle annuncia una causa contro Evelina Sgarbi e Mediaset per la "manipolazione" sul tema del matrimonio, ora rimandato ... virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.