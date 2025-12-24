Vittorio Feltri il pubblico preoccupato dopo le ultime immagini | Che succede?
Il 23 novembre Vittorio Feltri ha vissuto un momento di profonda commozione durante una diretta televisiva, ricordando la sua grande amica Ornella Vanoni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il giornalista ha condiviso con il pubblico alcuni aneddoti divertenti vissuti insieme alla celebre cantante e, quando gli è stato ricordato che in passato aveva dichiarato che, se fosse nato donna, avrebbe voluto rinascere Ornella, non ha potuto che confermare le sue parole: “Sì, l’ho detto: se fossi nato donna sarei voluto essere lei. Perché l’ho detto? Perché io l’amavo”. L’affermazione, accompagnata da un filo di voce rotta e dagli occhi bagnati di commozione, ha svelato il legame profondo che univa i due. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara
Leggi anche: «Sparerei in bocca ai musulmani», Vittorio Feltri condannato per «molestia discriminatoria» dopo le frasi pronunciate alla radio
Vittorio Feltri, il video preoccupa i fan: "Com'è dimagrito. Si riguardi, abbiamo ancora bisogno di lei" - Il giornalista ha condiviso un video Instagram in cui parla di un libro, ma molti suoi follower hanno notato un’immagine diversa dal solito, esprimendo nei commenti attenzione e sincera preoccupazione ... today.it
Rai, le parole di Feltri sulle donne “bone” costano una diffida. Il Garante: dignità lesa - Piero Chiambretti, il conduttore, invita il giornalista Vittorio Feltri a commentare la dichiarazione del ministro ... repubblica.it
Perché Vittorio Feltri è stato condannato per aver detto che sparerebbe in bocca a un musulmano? - Il direttore paga caramente una frase che aveva pronunciato nel corso di una puntata de 2La Zanzara" su Radio24 ... tag24.it
FORSE NON SAPETE CHE. Che Vittorio Feltri è un mio collega. Come me è un Consigliere Regionale in Lombardia. 6076 preferenze, mica poche. Peccato che in quasi tre anni di Legislatura io l'abbia visto in aula poco più di quindici volte, e sicuramente per - facebook.com facebook
Dipendenti licenziati dopo il test del carrello, Vittorio Feltri: "Episodio disgustoso, per la prima volta nella mia vita sono d'accordo con Landini" #ÈsempreCartabianca x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.