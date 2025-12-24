Vittorio Feltri il pubblico preoccupato dopo le ultime immagini | Che succede?

Il 23 novembre Vittorio Feltri ha vissuto un momento di profonda commozione durante una diretta televisiva, ricordando la sua grande amica Ornella Vanoni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il giornalista ha condiviso con il pubblico alcuni aneddoti divertenti vissuti insieme alla celebre cantante e, quando gli è stato ricordato che in passato aveva dichiarato che, se fosse nato donna, avrebbe voluto rinascere Ornella, non ha potuto che confermare le sue parole: “Sì, l’ho detto: se fossi nato donna sarei voluto essere lei. Perché l’ho detto? Perché io l’amavo”. L’affermazione, accompagnata da un filo di voce rotta e dagli occhi bagnati di commozione, ha svelato il legame profondo che univa i due. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara

Leggi anche: «Sparerei in bocca ai musulmani», Vittorio Feltri condannato per «molestia discriminatoria» dopo le frasi pronunciate alla radio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vittorio Feltri, il video preoccupa i fan: "Com'è dimagrito. Si riguardi, abbiamo ancora bisogno di lei" - Il giornalista ha condiviso un video Instagram in cui parla di un libro, ma molti suoi follower hanno notato un’immagine diversa dal solito, esprimendo nei commenti attenzione e sincera preoccupazione ... today.it