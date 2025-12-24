Vittorio Feltri ansia dopo le ultime immagini | cosa succede

Il 23 novembre, durante una puntata di Domenica In, Vittorio Feltri è apparso profondamente commosso ricordando la grande amica Ornella Vanoni. Ospite di Mara Venier, il giornalista ha rievocato episodi personali e momenti condivisi con la celebre artista, mettendo in luce un legame umano intenso e duraturo. Quando in studio è stato ricordato che in passato aveva dichiarato che, se fosse nato donna, avrebbe voluto rinascere Ornella, Feltri ha confermato: “Sì, l’ho detto: se fossi nato donna sarei voluto essere lei. Perché l’ho detto? Perché io l’amavo”. Le sue parole, pronunciate con voce rotta e visibilmente emozionata, hanno colpito il pubblico in studio e a casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

