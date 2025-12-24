Si introduce abusivamente in una casa e aggredisce gli agenti della polizia che erano intervenuti dopo la segnalazione al 112. È successo a Viterbo e nei giorni scorsi la Questura ha proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, occupazione abusiva di immobile destinato a domicilio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Viterbo, tenta di occupare una casa e aggredisce i poliziotti: 21enne in manette

