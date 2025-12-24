Visto Usa negato a Breton l' Europa protesta | Atto inaccettabile tra alleati violata la nostra sovranità
Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: «Difendiamo la libertà e le regole». Macron: «Da Washington un'intimidazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Visto Usa negato a Breton. L'Europa protesta: «Atto inaccettabile tra alleati, violata la nostra sovranità» - Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: «Difendiamo la libertà e le regole». msn.com
