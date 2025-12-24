Visto Usa negato a Breton l' Europa protesta | Atto inaccettabile tra alleati violata la nostra sovranità

Trump si vendica per i limiti europei a Musk e simili, negato il visto all’ex Commissario Ue Thierry Breton - "Il 90% del Parlamento europeo, il nostro organo eletto democraticamente, e tutti i 27 Stati membri hanno votato all'unanimità il Digital Services Act" ... blitzquotidiano.it

Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton - l dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto un divieto di ingresso nel paese a cinque cittadini europei, tra cui Thierry Breton. msn.com

Il Dipartimento di Stato Usa ha negato il visto di ingresso a Thierry #Breton e ad altre 4 personalità impegnate per una regolamentazione più severa sui social media. L'ex Commissario Ue è accusato di avere danneggiato gli interessi americani con la Digita - facebook.com facebook

Il Dipartimento di Stato Usa ha negato il visto di ingresso a Thierry #Breton e ad altre 4 personalità impegnate per una regolamentazione più severa sui social media. L'ex Commissario Ue è accusato di avere danneggiato gli interessi americani con la Digita x.com

