Visto Usa negato a Breton l' Europa | Atto inaccettabile difendiamo nostra sovranità Ma la Lega sta con Trump

Breton, Ue agli Usa: "Pronti a reagire" - Lo afferma la Commissione Ue dopo il visto negato dagli Usa all'ex commissario Breton, e altri 4 dirigenti che hanno lavorato al Digital Services Act. rainews.it

Trump si vendica per i limiti europei a Musk e simili, negato il visto all’ex Commissario Ue Thierry Breton - "Il 90% del Parlamento europeo, il nostro organo eletto democraticamente, e tutti i 27 Stati membri hanno votato all'unanimità il Digital Services Act" ... blitzquotidiano.it

Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la sovranità» x.com

Il Dipartimento di Stato Usa ha negato il visto di ingresso a Thierry #Breton e ad altre 4 personalità impegnate per una regolamentazione più severa sui social media. L'ex Commissario Ue è accusato di avere danneggiato gli interessi americani con la Digita - facebook.com facebook

