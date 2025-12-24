Visto negato a Breton la Lega sta con gli Usa | Decidono loro chi far entrare

(Adnkronos) – Nel mezzo di un coro unanime di condanna, arriva intanto il plauso della Lega agli Usa per aver negato l'ingresso a cinque funzionari europei, tra cui l'ex commissario al Mercato interno, il francese Thierry Breton. "A differenza dell'Europa, incapace di difendere sé stessa e i propri cittadini – si legge in una .

