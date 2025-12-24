Visto negato a Breton la Lega sta con gli Usa | Decidono loro chi far entrare

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel mezzo di un coro unanime di condanna, arriva intanto il plauso della Lega agli Usa per aver negato l’ingresso a cinque funzionari europei, tra cui l’ex commissario al Mercato interno, il francese Thierry Breton.   “A differenza dell’Europa, incapace di difendere sé stessa e i propri cittadini – si legge in una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

visto negato a breton la lega sta con gli usa decidono loro chi far entrare

© Ildifforme.it - Visto negato a Breton, la Lega sta con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare”

Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa: «Atto inaccettabile, difendiamo nostra sovranità» Ma la Lega sta con Trump   

Leggi anche: Thierry Breton, visto negato per gli Usa: la mossa radicale di Donald Trump

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Usa, visto negato a 5 funzionari europei tra cui Breton: “E’ tornata caccia alle streghe?”.

visto negato breton legaVisto negato a Breton, la Lega sta con gli Usa: "Decidono loro chi far entrare" - 'A differenza dell'Europa, incapace di difendere sé stessa e i propri cittadini, gli Stati Uniti decidono di mettere regole' ... adnkronos.com

visto negato breton legaStop al visto per Breton, Meloni tace e la Lega si schiera con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare e chi no” - Gli USA negano il visto all'ex commissario UE per il Digital Services Act e la Lega plaude: "Decidono loro chi far entrare" ... ilfattoquotidiano.it

visto negato breton legaLega:"Fa bene Usa a decidere chi entra" - "A differenza dell'Europa, incapace di difendere se stessa e i propri cittadini, gli Stati Uniti decidono di mettere le regole stabilendo chi far entrare e chi no". rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.