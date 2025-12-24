Visto negato a Breton la commissione Ue | Pronti a reagire agli Stati Uniti in modo rapido e deciso

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L'Ue condanna le restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti ai cittadini e ai funzionari europei. Tali misure sono inaccettabili tra alleati, partner e amici». Così. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

visto negato a breton la commissione ue pronti a reagire agli stati uniti in modo rapido e deciso

© Ilmattino.it - Visto negato a Breton, la commissione Ue: «Pronti a reagire agli Stati Uniti in modo rapido e deciso»

Leggi anche: L’Ue contro gli Usa dopo il divieto di accesso a Thierry Breton: «Inaccettabile, pronti a reagire in modo rapido e deciso»

Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la sovranità» 

