Violetta Zironi tra Reggio e gli Usa Sabato il concerto al Catomes Tot
Violetta Zironi torna a Reggio Emilia per un concerto al Catomes Tôt il 27 dicembre alle ore 22. Dopo un viaggio artistico negli Stati Uniti, in particolare a Nashville, l’artista proporrà un appuntamento speciale durante le festività natalizie. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le influenze e le esperienze che hanno arricchito il suo percorso musicale. Un momento di incontro tra musica e tradizione, in una cornice intima e raffinata.
Torna in città, nella sua città, per un appuntamento speciale durante le festività natalizie. Violetta Zironi sarà il 27 dicembre al Catomes Tôt (ore 22) per una performance esclusiva dopo un viaggio artistico non convenzionale che l’ha portata negli Stati Uniti, a Nashville, a contatto con le radici della musica che ama di più. Oggi interprete di canzoni originali, artista interdisciplinare e autrice, Violetta risiede ed è attiva negli Stati Uniti, perciò questo appuntamento reggiano rappresenta per lei un ritorno alle origini, nel luogo che ha dato inizio al suo percorso artistico e personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
