Violetta Zironi tra Reggio e gli Usa Sabato il concerto al Catomes Tot

Violetta Zironi torna a Reggio Emilia per un concerto al Catomes Tôt il 27 dicembre alle ore 22. Dopo un viaggio artistico negli Stati Uniti, in particolare a Nashville, l’artista proporrà un appuntamento speciale durante le festività natalizie. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le influenze e le esperienze che hanno arricchito il suo percorso musicale. Un momento di incontro tra musica e tradizione, in una cornice intima e raffinata.

