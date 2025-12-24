Violenza e giovani il pedagogista | Macché soldi o vestiti il vero obiettivo è godere del dolore altrui

La violenza tra i giovani rappresenta un fenomeno complesso, spesso motivato da dinamiche di potere e umiliazione. Secondo un pedagogista, dietro comportamenti violenti non ci sono desideri materiali come soldi o vestiti, ma la volontà di provare piacere nel causare dolore altrui. Questa prospettiva invita a riflettere sulle cause profonde del fenomeno e sull’importanza di interventi educativi mirati alla prevenzione.

Milano, 24 dicembre 2025 – “Non ne ricavo niente, magari due soldi o un giubbino, ma ne guadagno l’umiliazione dell’altro ”. La violenza inutile. Un concetto di cui Primo Levi scriveva ne “I sommersi e i salvati“ e che, secondo il pedagogista e professore dell’Università di Milano Bicocca, Raffaele Mantegazza, non è troppo distante dalle dinamiche del branco, tre minorenni (previsto per oggi l’interrogatorio davanti al gip) e un maggiorenne, tutti con precedenti, che ha preso di mira, in Corso Buenos Aires, un 15enne. Lo hanno spogliato, ricattato, offeso. Costretto a chiamare i genitori per cento euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

