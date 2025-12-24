Violenta due ragazzine per ore L’aggressore subito a processo

Un uomo di 40 anni è stato immediatamente processato dopo aver pedinato, sequestrato e violentato per ore due ragazze di 15 e 16 anni lo scorso agosto. L'episodio, avvenuto in Italia, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, portando all'apertura di un procedimento giudiziario rapido. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi tempestivi contro episodi di violenza e tutela delle vittime.

Subito a processo il 40enne italiano che, lo scorso agosto, ha pedinato fino a casa, sequestrato e violentato per diverse ore due ragazzine di 15 e 16 anni. La gup del Tribunale di Monza, Francesca Bianchetti, ha accolto il giudizio immediato chiesto dalla Procura monzese per l’imputato di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona, che sceglierà il rito abbreviato per contare sullo “sconto“ di un terzo della pena in caso di condanna. La serata delle ragazze si era trasformata in un incubo quando avevano fatto ritorno nell’abitazione di una delle due, nella zona dello stadio a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenta due ragazzine per ore. L’aggressore subito a processo Leggi anche: Ragazzine violentate ferocemente a Sesto San Giovanni: subito a processo il 40enne accusato che punta a un eventuale sconto di pena Leggi anche: Spycam nascosta nel bagno. Video e foto a due ragazzine. Patrigno rischia il processo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano, 18enne arrestato per aver violentato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa; Violenta due ragazzine per ore. L’aggressore subito a processo; Choc a Milano, 19enne in manette per aver stuprato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa; Milano, 19enne arrestato per aver violentato due minorenni: le aveva scelte in metro e seguite con il monopattino. Violenta due ragazzine per ore. L’aggressore subito a processo - Subito a processo il 40enne italiano che, lo scorso agosto, ha pedinato fino a casa, sequestrato e violentato per ... msn.com

Ragazzine violentate ferocemente a Sesto San Giovanni: subito a processo il 40enne accusato che punta a un eventuale sconto di pena - Il gup ha deciso il giudizio immediato, l'uomo ha intenzione di chiedere il rito abbreviato ... ilgiorno.it

"Ho sbagliato palazzo", le ragazzine scelte in metro e violentate: così un papà ha salvato la figlia - L'uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo un'indagine del nucleo investigativo della compagnia Porta Monforte ... milanotoday.it

Genova, contattava ragazzine sui social e poi le violentata. Resterà in carcere dove è già detenuto per altri gravi reati legati alla pedopornografia il 30enne genovese arrestato nell’agosto scorso e accusato di crimini gravissimi commessi su minorenni. Le inda - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.