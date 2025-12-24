Vince Zampella | Addio al capo di Respawn e co-autore di Call of Duty

Vince Zampella, noto per il suo ruolo di capo di Respawn e come co-autore di importanti titoli come Call of Duty, è deceduto all’età di 55 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto il 21 dicembre sulla Angeles Crest Highway in California. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dei videogiochi, lasciando un ricordo di professionalità e contributi significativi nel settore.

Vince Zampella è morto all'età di 55 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto il 21 dicembre lungo la Angeles Crest Highway, nel sud della California. A riportare la notizia è stata NBC4 Investigates, che ha diffuso i primi dettagli ufficiali sull'accaduto. L'incidente sulla Angeles Crest Highway. Secondo le informazioni fornite dalla California Highway Patrol, l'incidente ha coinvolto un solo veicolo ed è stato segnalato intorno alle 12:45. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto avrebbe perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e andando a impattare contro una barriera in cemento.

