La Villa Reale di Monza apre le sue porte per le festività, offrendo aperture straordinarie durante il periodo natalizio. L’evento AlberoLibro, le installazioni di Pistoletto e le iniziative della Biennale arricchiscono la visita agli appartamenti di Umberto e Margherita, offrendo un’occasione per scoprire il patrimonio culturale e artistico del luogo in un’atmosfera speciale.

Natale alla Reggia di Monza con diverse aperture straordinarie per le festività e tanti stimoli nuovi che impreziosiscono la visita agli appartamenti di Umberto e Margherita. La Villa Reale sarà aperta venerdì 26, sabato 27 e domenica 28, dalle 10.30 alle 18.30, e poi ancora il 1° dell’anno e i giorni seguenti fino all’Epifania, con gli stessi orari. Nell’androne del primo piano nobile accoglie il visitatore l’ AlberoLibro 2025, l’albero che genera i libri e celebra la lettura come gesto collettivo e sostenibile. Fino al 6 gennaio la scultura luminosa illuminerà la Villa Reale, ospitando 100 libri tematici dedicati al tema dell’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Reale aperta per le feste. AlberoLibro, Pistoletto e la Biennale

Leggi anche: Michelangelo Pistoletto. La bellezza in Villa Reale al servizio della pace

Leggi anche: In Villa Reale arriva la mostra di Pistoletto, il grande maestro dell'arte contemporanea

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Villa Reale aperta per le feste. AlberoLibro, Pistoletto e la Biennale; La Villa Reale per Natale resta al buio e si accende la polemica; Musei aperti a Milano durante le festività natalizie 2025; La Villa Reale si trasforma in una spettacolare opera di luce: i nuovi impianti per oltre 500mila euro.

Halloween Celebration. Che festa a Villa Reale! - È stato un grande successo l’evento Halloween Celebration Carnival che si è svolto domenica a Villa Reale di Marlia, evento di punta di Halloween Celebration 2025 (www. lanazione.it

Festa della Repubblica in Villa Reale. Il sindaco Pilotto e il dialogo: "Comuni e Province fondamentali" - Una studentessa ha letto il messaggio di Mattarella mentre i pompieri srotolavano la bandiera sulla facciata. ilgiorno.it

A Villa Reale torna la festa di Halloween più grande di Italia - animeranno i sedici ettari del parco con tredici chapiteaux circensi, sei aree musicali coperte e un caleidoscopio di spettacoli tra ... lanazione.it

AC Monza. . Nella prestigiosa cornice della Villa Reale Lounge dell’U-Power Stadium si è svolta, come da tradizione, la cena di Natale con gli sponsor AC Monza. Una serata che ha visto la partecipazione congiunta di partner storici e nuovi ingressi, riuniti in - facebook.com facebook