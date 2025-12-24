AGI - Natale all'insegna del maltempo per un ciclone mediterraneo su gran parte d'Italia, sarà più ventoso e più freddo rispetto a quelli degli ultimi anni. In questo giorno di Vigilia le perturbazioni interessano soprattutto il Centro-Nord e in misura minore il Sud con allerta arancione per il maltempo in Emilia-Romagna e gialla per otto regioni, altre zone della stessa Emilia-Romagna più Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Neve sulle Alpi e sull'Appennino settentrionali che entro la serata di oggi si spingeranno fin verso i 400-600 metri. Neve anche sull'Appennino centrale generalmente oltre i 1100-1400 metri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vigilia e Natale sotto la pioggia. La Protezione Civile riunisce l'unità di crisi

