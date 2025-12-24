Vigilia di Natale il Papa saluta a sorpresa i fedeli sotto la pioggia in piazza San Pietro
Alla vigilia di Natale, quando la pioggia cade fitta e la piazza si svuota lentamente, resta un gruppo di fedeli che non si muove. Sono rimasti fuori, oltre i varchi, senza trovare posto all’interno della basilica. Li accomuna l’attesa, silenziosa e paziente, di una notte che per milioni di credenti è la più significativa dell’anno. Poco prima dell’inizio della messa di Natale, Leone XIV decide di uscire sul sagrato della basilica di San Pietro. Un gesto inatteso, semplice, diretto. Il Papa si affaccia e saluta i fedeli rimasti all’esterno, parlando in più lingue. Ringrazia per la presenza, per la pazienza, per il coraggio di essere lì nonostante il clima e la pioggia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
