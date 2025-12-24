Alla vigilia di Natale, quando la pioggia cade fitta e la piazza si svuota lentamente, resta un gruppo di fedeli che non si muove. Sono rimasti fuori, oltre i varchi, senza trovare posto all’interno della basilica. Li accomuna l’attesa, silenziosa e paziente, di una notte che per milioni di credenti è la più significativa dell’anno. Poco prima dell’inizio della messa di Natale, Leone XIV decide di uscire sul sagrato della basilica di San Pietro. Un gesto inatteso, semplice, diretto. Il Papa si affaccia e saluta i fedeli rimasti all’esterno, parlando in più lingue. Ringrazia per la presenza, per la pazienza, per il coraggio di essere lì nonostante il clima e la pioggia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vigilia di Natale, il Papa saluta a sorpresa i fedeli sotto la pioggia in piazza San Pietro

Leggi anche: Papa Leone XIV sorprende i fedeli: la notte di Natale tra pioggia e un gesto che commuove Piazza San Pietro

Leggi anche: Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Papa Leone XIV incontra i dipendenti vaticani per gli auguri natalizi - Il lavoro quotidiano ha senso nel disegno di Dio; Papa Giovanni XXIII, la Messa della Vigilia di Natale alla stazione ferroviaria di Rimini; Leone XIV ai dipendenti vaticani: “Impariamo dal Natale di Gesù lo stile della semplicità”; Vescovo Sorrentino, i primi saluti: E’ il mio ultimo Natale assisano.

La prima messa di Natale di Papa Leone. A sorpresa saluta i fedeli: Gesù porta la pace - In migliaia a Betlemme per celebrare il Natale Migliaia di persone si sono riversate nella Piazza della Mangiatoia di Betlemme la vigilia di Natale, con folle di famiglie, musica e decorazioni che ann ... msn.com