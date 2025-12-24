Vigilia di Natale con tempo perturbato e neve in Appennino Poi lento miglioramento

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vortice in approfondimento in prossimità della Corsica, nella giornata della vigilia di Natale, piloterà una nuova perturbazione che interesserà la Toscana fin dalle prime ore del giorno, dando luogo a una giornata diffusamente perturbata. Le piogge e i rovesci si intensificheranno già dalle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

