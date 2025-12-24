Vigilia di Natale col botto a Solofra | sequestrati 38kg di fuochi pirotecnici dai carabinieri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne del posto per “omessa denuncia di materie esplodenti”, “accensioni pericolose”, “fabbricazione abusiva di materie esplodenti” e “mancato certificato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Fuochi pirotecnici: nuovo maxi sequestro in Irpinia alla vigilia di Natale.

Frasi sulla Vigilia di Natale - Trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia è tradizione, ma c’è anche chi sceglie di passare la sera antecedente il 25 dicembre insieme ad amici e amiche. repubblica.it

Busto Arsizio, monsignor Pagani contro i vandali della Vigilia di Natale: “Non si può lasciar correre sempre” - Busto Arsizio (Varese) – Non si può lasciare sempre correre su certi episodi di inciviltà, a sollecitare più autorità e attenzione è il prevosto di Busto Arsizio monsignor Severino Pagani. ilgiorno.it

