Vigilia di Natale col botto a Solofra | sequestrati 38kg di fuochi pirotecnici dai carabinieri
I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne del posto per “omessa denuncia di materie esplodenti”, “accensioni pericolose”, “fabbricazione abusiva di materie esplodenti” e “mancato certificato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Caserta, sequestrati oltre 10mila fuochi pirotecnici
Leggi anche: Melito Irpino, sequestrati fuochi pirotecnici: denunciato 55enne
Fuochi pirotecnici: nuovo maxi sequestro in Irpinia alla vigilia di Natale.
Frasi sulla Vigilia di Natale - Trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia è tradizione, ma c’è anche chi sceglie di passare la sera antecedente il 25 dicembre insieme ad amici e amiche. repubblica.it
Busto Arsizio, monsignor Pagani contro i vandali della Vigilia di Natale: “Non si può lasciar correre sempre” - Busto Arsizio (Varese) – Non si può lasciare sempre correre su certi episodi di inciviltà, a sollecitare più autorità e attenzione è il prevosto di Busto Arsizio monsignor Severino Pagani. ilgiorno.it
#AccaddeOggi | #24dicembre 1914 Alla vigilia di Natale, nelle trincee di Ypres (Belgio), soldati inglesi e tedeschi smettono di sparare: canti, doni, strette di mano e perfino una partita di calcio nella terra di nessuno. Una tregua spontanea che commuove il fron - facebook.com facebook
LA VIGILIA DI NATALE NELLO STUDIO, della pittrice #MaryLouiseFairchildLow, anno 1911, olio su tela, cm 81×61, Collezione privata. #VigiliadiNatale #BuonaVigilia #BuonNatale Merry Christmas Buon Natale Buona Vigilia di Natale Buone Feste. #24dicem x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.