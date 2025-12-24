Vigilia di Natale a suon di musica con i Campanari in giro per Bergamo - Video
LA TRADIZIONE. Hanno portato un po’ di gioia alla cittadinanza e ai malati con il suono delle campane e si sono esibiti anche insieme al gruppo giovani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La Vigilia di Natale, come da tradizione, il Gruppo Campanari Città di Bergamo ha girato per le vie della città a bordo del suo autocarro con 14 campane per il tradizionale concerto itinerante
Il Volo-Incanto di natale: tutti gli ospiti della vigilia su Canale 5 - Pur restando saldamente centrato sulle voci de Il Volo, Incanto di Natale si arricchisce della presenza di ospiti amatissimi dal pubblico italiano. ultimenotizieflash.com
Campane in concerto a Bussolino: la vigilia di Natale torna a suonare dal campanile - Mercoledì 24 dicembre alle 11 l’Associazione CampaneTO esegue dal vivo i dieci bronzi della chiesa di Bussolino di Gassino con un repertorio natalizio tra tradizione italiana e inglese ... giornalelavoce.it
