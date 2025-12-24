Vigilia di Natale a Salerno | violenta grandinata paralizza la città stop allo struscio
Una eccezionale ondata di maltempo sta caratterizzando la vigilia di Natale anche a Salerno. Intorno alle 12.30, il capoluogo è stato letteralmente investito da una violenta grandinata che, in pochi minuti, ha trasformato il volto della città. Chicchi di ghiaccio hanno ricoperto tetti di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
