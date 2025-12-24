Vigilia di Natale 2025 | supermercati e negozi aperti o chiusi oggi 24 dicembre

In vista della Vigilia di Natale 2025, molte persone si chiedono quali supermercati e negozi siano aperti o chiusi oggi, 24 dicembre. Con le festività alle porte, è importante conoscere gli orari di apertura per organizzare al meglio gli acquisti dell’ultimo minuto, sia per i regali che per gli ingredienti delle celebrazioni natalizie. Di seguito, una panoramica aggiornata sulle aperture e chiusure dei punti vendita in Italia.

. Oggi, Vigilia di Natale, i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Sono giornate molto piene e frenetiche, alla ricerca degli ultimi regali o degli ingredienti per preparare il Cenone e il pranzo di Natale. Dunque è frequente rendersi conto all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa di essenziale. Per evitare inconvenienti, è utile sapere quali supermercati rimarranno aperti durante le festività natalizie e con quali orari. C’è da dire innanzitutto che ogni catena e ogni singola amministrazione regionale può scegliere autonomamente cosa fare in queste ricorrenze. 🔗 Leggi su Tpi.it

