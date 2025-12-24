Vigili urbani casertani in lizza per essere assunti a Palermo
È stata completata la scrematura delle graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione di 100 nuovi agenti di Polizia Municipale nel Comune di Palermo, con l’elenco degli idonei pronti a essere convocati nei prossimi giorni. Secondo quanto pubblicato da PalermoToday, sono stati definiti i nomi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
