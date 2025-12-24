VIDEO I Gli auguri di Natale del sindaco di Chieti Ferrara | Niente vale quanto l' amore dei vostri cari

Meloni, il video degli auguri di Natale è la migliore risposta alle follie woke - Un augurio di un felice e sereno Natale a tutti gli italiani, ma anche una risposta al delirio woke e anti- msn.com

Quest’anno gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo li facciamo con Stefano Faravelli. Grazie per quest’anno passato insieme. Ci vediamo nel 2026. - facebook.com facebook

Da tutti noi di Italia Viva, auguri di buon Natale e buone feste! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.