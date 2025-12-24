VIDEO I Gli auguri di Natale del sindaco di Chieti Ferrara | Niente vale quanto l' amore dei vostri cari

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano in un video gli auguri del sindaco di Chieti Diego Ferrara, all'ultimo Natale del suo mandato, iniziato a ottobre 2020. Il primo cittadino si rivolge a tutti i teatini, rivolgendo loro un pensiero accorato “in questo momento storico difficile, incerto e colmo di pericoli”.Ferrara augura. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gli auguri di Natale dei vigili del fuoco di Firenze \ VIDEO

Leggi anche: Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani davanti al presepe: “Custodisce valori e non impone niente a nessuno” – Video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gli auguri di Natale del Sindaco Annese. Video; Sassari, lo spettacolare video di auguri di Natale del Comando dei vigili del fuoco; Monopoli: scambio di auguri natalizi tra sindaco e ospiti delle RSA; Sant'Arpino. Auguri di Natale ai dipendenti comunali: il Sindaco Di Mattia annuncia nuovi ingressi.

Gli auguri del Sindaco Giordani dalla Torre degli Anziani: «Buon Natale col cuore» - E' salito sulla Torre degli Anziani, il Sindaco Sergio Giordani, per fare gli auguri ai padovani. padovaoggi.it

video auguri natale sindacoNatale a Pordenone, il Sindaco Basso porta gioia e auguri agli anziani - Il Sindaco di Pordenone visita case di riposo e porta auguri agli anziani, celebrando i compleanni di 104 e 100 anni. nordest24.it

video auguri natale sindacoMeloni, il video degli auguri di Natale è la migliore risposta alle follie woke - Un augurio di un felice e sereno Natale a tutti gli italiani, ma anche una risposta al delirio woke e anti- msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.