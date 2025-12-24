Viaggio emozionale all' interno degli arcani maggiori dei tarocchi
Un viaggio emozionale negli arcani maggiori! Il 24 gennaio 2026 dalle 10 alle 12.30 un'esplorazione guidata da Jessica Marin di Tarocchi. L'evento si terrà presso la suggestiva Libreria Esoterica Il Sigillo a Padova, in Via Beato Pellegrino, 102. Prenotazioni via email. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: I Visconti e l'enigma dei tarocchi: significati e labirinti degli arcani maggiori
Leggi anche: Corso sugli arcani minori dei tarocchi
