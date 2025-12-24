Viaggio emozionale all' interno degli arcani maggiori dei tarocchi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio emozionale negli arcani maggiori! Il 24 gennaio 2026 dalle 10 alle 12.30 un'esplorazione guidata da Jessica Marin di Tarocchi. L'evento si terrà presso la suggestiva Libreria Esoterica Il Sigillo a Padova, in Via Beato Pellegrino, 102. Prenotazioni via email. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

