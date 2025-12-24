Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallenta con code tra Roma Fiumicino a doppia anta in carreggiata esterna Rimanendo in esterna fino allerta tra le uscite Ardeatina doppia lunghe Code in via Cristoforo Colombo 3 Il Grande Raccordo direzione Ostia percorrendo via finalmente in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Casilina traffico rallentato altezza Borghesiana direzione finocchio con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino via Prenestina si sta in coda a te Grande Raccordo di a via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Tiburtina un incidente rallenta il traffico a Setteville al km 17 e 600 circa nei due sensi di marcia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 12:25

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 19 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook