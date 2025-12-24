Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma meno per incidente traffico rallentato con code tra la diramazione Roma Sud dello svincolo per Valmontone direzione Napoli sul grande raccordo anulare code tra Roma Fiumicino e Ostiense in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si allenta tra le uscite a Roma Termini Prenestina sul tratto Urbano rallentamenti altezza svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la statale Cassia bis un incidente rallenta il traffico a Formello direzione Viterbo che spostiamo in via Casilina traffico rallentato altezza Borghesiana direzione finocchio con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino però di velocità ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
