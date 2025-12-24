Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli traffico rallentato con code tra la diramazione Roma sud e l'uscita Colleferro direzione Napoli mentre sul tratto autostradale Roma Firenze code altezza a Magliano Sabina direzione Firenze e traffico di capitale sul grande raccordo anulare code per incidente altezza Nomentana in carreggiata interna mentre è in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Ardeatine da Appia percorrendo la strada statale Cassia bis code altezza a Formello direzione Viterbo mentre via Cassia si rallenta altezza via Trionfale nei due sensi di marcia ci spostiamo in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri Genzano ed Albano nelle braccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

