Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli traffico rallentato con code tra nodo A24 roma-teramo e diramazione Roma Sud direzione Napoli sul tratto autostradale Roma Firenze traffico rallentato Concordia altezza Magliano Sabina direzione sul grande raccordo anulare sempre per incidente Nomentana Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Ardeatina e doppia percorrendo la statale Pontina e rallenta tra via di pratiche Pomezia direzione Latina percorrendo via Nettunense si rallenta Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia mentre via Appia rallentamenti nei centri abitati Genzano Albano Velletri nei due sensi di marcia veloce da stra in fabbrica e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

