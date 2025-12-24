Astral infomobilità lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli traffico rallentato con code tra nodo A24 roma-teramo e Colleferro direzione Napoli con ripercussioni alla viabilità della diramazione Roma Sud altezza San Cesario sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra le uscite Laurentina e Casilina in carreggiata esterna sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla A1 Roma Fiumicino si sta in coda altezza via Isacco Newton direzione Colombo ci spostiamo sulla statale Pontina dove si rallenta per l'intenso traffico tra via di Pratica e Pomezia Nord direzione Latina mentre si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia te lo devo dare l'altra infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 16:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 12:25

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 19 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli traffico rallentato ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook