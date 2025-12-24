Astral infomobilità di nuovo Bentrovati buona vigilia a tutti dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incidente con code sulla Cassia bis superato lo svincolo per Formello in direzione di Viterbo Un altro incidente segnalato a sud della capitale sulla statale Pontina incrocio con via dei rutoli verso Latina poi permangono tratti per traffico intenso sull'autostrada A1 Roma Napoli tra la Rumatera me lo svincolo con la diramazione Roma Sud tutto in direzione di Napoli si rallenta sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Tuscolana mentre interna code altezza galleria Appia IP nel trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo in metro mare con partenza fino alle ore 23:30 nella giornata di oggi e di domani 25 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie stop e treni alle 20:05 sulla Viterbo urbana e alle ore 21 sulla metro mare poi sarà attivo un servizio bus sostitutivo fino alle 23:30 per entrambe È tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 13:25

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 19 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade sulla A1 Roma ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook