Astral infomobilità di nuovo buona vigilia di Natale dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull' autostrada A1 Roma Firenze a causa di un incidente altezza a Ponzano Romano e lunghi incolonnamenti stimati 11 km di coda con il traffico che definisce solo su una corsia di marcia in direzione della capitale la chiusura della complanare immissione Verso Fiano Romano un altro incidente complica la situazione con Code in direzione di Firenze Siamo all'altezza di Magliano Sabina scendiamo a sud della capitale sulla via Pontina un altro incidente e crea Disagi con coda altezza via dei rutuli in direzione della capitale del resto la viabilità rimane irregolare sulle consolari in uscita dalla capitale comprese le carreggiate del grande raccordo anulare infine il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo in metro mare partenza fino alle ore 23:30 nella giornata di oggi e di domani 25 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie stop ai treni alle 20:05 sulla roma-viterbo urbana e alle ore 21 la metro mare poi sarà tipo un servizio bus sostitutivo fino alle 23:30 per entrambe È tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 11:25

