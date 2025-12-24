Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sull' autostrada A1 Roma Firenze a causa di un incidente altezza Ponzano Romano lunghi incolonnamenti in direzione della capitale sempre verso la capitale un altro incidente segnalato sulla via Pontina che crea Disagi con coda altezza via dei del resto viabilità regolare sulle consolari in uscita dalla capitale comprese le carreggiate del grande raccordo anulare ricordiamo che per tutta la mattinata allerta meteo di colore Gialla diramata dalla Protezione Civile sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri infine il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linea roma-civitacastellana-viterbo e m mare partenze fino alle ore 23:30 nella giornata di oggi e di domani 25 dicembre per la giornata di oggi sto per alle 20:05 sulla roma-viterbo urbano e alle ore 21 sulla metro mare e poi sarà attivo un servizio bus sostitutivo fino alle 23:30 per entrambe È tutto Grazie per l'attenzione da Marco ci quella sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

