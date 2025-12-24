Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità buongiorno e buona vigilia di Natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità al momento regolare in queste prime ore del mattino nessuna criticità da segnalare sulle consolare in uscita dalla capitale comprese le carreggiate del grande raccordo anulare ricordiamo che per tutta la mattinata allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione Civile sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri Infine per il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sono sospesi cantieri notturni fino al 6 gennaio sulle linee roma-civitacastellana-viterbo e Metromare partenze fino alle ore 23:30 nelle giornate del 24 e 25 dicembre chiusura anticipata delle ferrovie sarà attivo un servizio bus sostitutivo tutti i dettagli delle variazioni sono disponibili sui nostri canali Social sul nostro portale alla pa dedicata è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e Astral infomobilità in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare gli pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

