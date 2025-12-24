Via Indipendenza è pedonale Luci a led sui binari per le bici | Fino al tram sarà come i T-days

Via Indipendenza a Bologna è ora zona pedonale e ciclabile, con luci a LED sui binari per le biciclette. La riapertura, avvenuta ieri dopo i lavori della Linea Rossa, rende la strada accessibile esclusivamente a pedoni e biciclette, offrendo un ambiente più sicuro e sostenibile. Fino al tram, la via si presenta come un esempio di mobilità alternativa, contribuendo alla vivibilità e alla qualità della vita urbana.

È il giorno dell'Indipendenza. Intesa come la via dello shopping bolognese, che ha riaperto ieri dopo il cantiere della Linea Rossa, ma solo a pedoni e biciclette. Già, in attesa che circoli il tram, confermato per il 2027 dall'amministrazione, via Indipendenza – nel lungo tratto che va dall'incrocio RizzoliUgo Bassi a via Righide' Falegnami – è stata pedonalizzata, con una sorta di T-Day permanente. Ieri, il battesimo della 'liberazione', con tanto di spostamento delle transenne e passeggiata sul posto, è stato officiato dal sindaco Matteo Lepore e dall'assessore alla Mobilità, Michele Campaniello.

