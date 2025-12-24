Vertenza Accolta la richiesta di salvataggio

Il tribunale di Ancona ha recentemente accolto integralmente la richiesta di salvataggio presentata da Conerobus, offrendo una soluzione di tutela per l’azienda. Questa decisione rappresenta un passo importante per garantire la continuità delle attività e il mantenimento dei posti di lavoro, contribuendo a stabilizzare la situazione in un contesto economico complesso. L’esito favorisce un percorso di stabilità e rilancio per Conerobus.

Vertenza Conerobus, il tribunale di Ancona accoglie totalmente la richiesta di salvataggio e dà respiro all'azienda. Dopo sei mesi durissimi, tra batoste e segni meno, solo verso la fine dell'anno Conerobus prova a risalire la china. La II Sezione del Tribunale civile di Ancona, presieduta dal giudice Giuliana Filippello, infatti, ha accolto il ricorso per il procedimento di Composizione negoziata della crisi d'impresa presentato dal cosiddetto 'esperto' nominato dall'azienda, Umberto Massei. Una decisione tutt'altro che scontata e capace subito di fissare alcuni punti fermi. La sentenza congela qualsiasi procedimento da parte dei creditori nei confronti di Conerobus per novanta giorni e concede questo lasso di tempo per rimettersi in carreggiata.

