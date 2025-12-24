(Adnkronos) – Max Verstappen annuncia un accordo con la Mercedes. Il pilota olandese della Red Bull, 4 volte campione del mondo di Formula 1, pubblica un post sui social annunciando un’intesa con la casa tedesca. “Verstappen Racing ha comunicato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG a partire dalla prossima stagione”, scrive Verstappen mandando in subbuglio il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verstappen-Mercedes, l’accordo e il tweet che inganna tutti (o quasi)

F1| Verstappen – Mercedes: ancora nessun “no” dai protagonisti - Ieri sera Sky Sport ha incendiato i social con un’indiscrezione clamorosa: i colloqui tra Verstappen e la Mercedes sarebbero ormai ... formulacritica.it

Fabbrica di bufale e fake-news su Verstappen in Mercedes tra photoshop e account ‘troll’ - “Max Verstappen ha attivato la sua clausola d’uscita con la Red Bull e ha firmato un contratto quinquennale con la Mercedes, fonte De Telegraaf”. formulapassion.it

Mercedes si chiude a riccio e spiazza Verstappen - Il board Mercedes, è notizia nota, ha deciso di mettere un punto fermo nella propria traiettoria sportiva e strategica. formulacritica.it

#F1 Verstappen: "Con Mercedes ci furono solo dei colloqui, nulla di più" Alessio Apicella x.com

A pochi giorni dal Natale, in F1 il clima è ardente, il caos generato dalla presunta irregolarità della PU Mercedes, e probabilmente anche di Red Bull, sta tenendo banco in questi giorni di inizio inverno. Nel frattempo, Max Verstappen ha parlato della sua scelta - facebook.com facebook